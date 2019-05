BERLIN (Dow Jones)--SPD-Chefin Andrea Nahles hat das Ergebnis der Europawahl als "Zäsur" für die deutschen Sozialdemokraten bezeichnet und eine Klausurtagung des Parteivorstandes für Anfang Juni angekündigt, bei der über inhaltliche Neuaufstellungen gesprochen werden soll. "Zum ersten Mal sind wir bundesweit auf Platz drei bei einer nationalen Wahl gelandet, und das ist für uns alle eine Zäsur", sagte Nahles. "Das wurde auch von allen heute so eingeordnet. Der Ernst der Lage ist allen vollkommen klar."

Präsidium und Parteivorstand hätten lange über die Konsequenzen gesprochen, die aus den Ergebnissen gezogen werden müssten. Die Diskussionen sollten am 3. Juni bei einer Klausurtagung des Parteivorstandes fortgesetzt werden, kündigte die SPD-Vorsitzende an. Themen seien die Wiedererlangung der Strategiefähigkeit der Partei, die Notwendigkeit klarerer Positionierungen zum Beispiel beim Thema Klima und Arbeit sowie die Profilbildung in der Regierung insgesamt. Dabei solle auch klargestellt werden, was man sich von der Halbzeitbilanz der Koalition erwarte.

Nahles machte aber deutlich, dass sie sich der Verantwortung als SPD-Chefin weiter stellen will. "Die Verantwortung, die ich habe, die spüre ich, die will ich aber auch ausfüllen." Mit Blick auf die konkreten Folgen der Europawahl betonte Nahles zudem, die SPD sehe den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans an der Spitze der neuen EU-Kommission.

