USD/JPY Tageschart Der USD/JPY wird am Mehrmonatstiefs und unter den wichtigen SMAs gehandelt. USD/JPY 4-Stundenchart Der USD/JPY notiert unter den wichtigen SMAs und dies signalisiert einen Abwärtsdruck. USD/JPY 30-Minutenchart Der USD/JPY zeigt sich zum Beginn der Woche von seiner ruhigen Seite und so notiert er in einer Range über der 109,30 Unterstützung ...

