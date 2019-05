BerlinKrefeld (www.aktiencheck.de) - First Sensor-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief": Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der First Sensor AG (ISIN: DE0007201907, WKN: 720190, Ticker-Symbol: SIS) unter die Lupe. Mit starken Quartalszahlen sei First Sensor ins Jahr 2019 gestartet: Dabei sei der Umsatz im Q1 um 20% auf 41,4 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...