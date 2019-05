Es geht weiter: Plus zehn Prozent des "digitalen Gold" Bitcoin alleine in den letzten 24 Stunden. Ähnlich schnell steigt die Bitcoin Group - und das nicht nur heute: Seit April beträgt das Kursplus schon über 100 Prozent. Die Spekulation der Märkte ist klar: Der Handel auf Bitcoin.de nimmt dank des neuen Bitcoin-Booms sprunghaft zu. "Wir können uns nicht beschweren", sagte Bitcoin-Group-Gründer Oliver Flaskämper, der kurzfristig beim Bitcoin das Erreichen der 10.000-Dollar-Marke erwartet, bereits gegenüber dem AKTIONÄR - ein neues Interview mit weiteren Details folgt in Kürze. Tim Draper hat uns gegenüber sogar jüngst gesagt: "Ich glaube,dass ein Bitcoin bis 2022 oder 2023 250.000 Dollar wert sein wird, was einem Marktanteil von fünf Prozent des globalen Devisenmarktes entspricht."

