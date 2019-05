Bonn (ots) - Europa hat entschieden. Die Volksparteien verlieren die absolute Mehrheit im EU-Parlament. Margrethe Vestager, Teil des Spitzenteams der europäischen Liberalen, resümiert: "Das Monopol der Macht ist gebrochen." Doch nicht nur in Brüssel beginnt nach der Europawahl das Pokern um Personal.



Während in Deutschland die Grünen als die großen Wahlsieger hervorgehen, hat die SPD am Sonntag eine historische Niederlage eingefahren - und auch die Unionsparteien sehen sich einem Schock-Ergebnis gegenüber.



Was bedeuten die Ergebnisse der Europawahl für die Zusammensetzung des neuen Parlaments? Wer übernimmt die Kommissionspräsidentschaft? Was folgt aus der Europawahl für das politische Berlin - wer kommt, wer geht? Und welches Signal sendet der Sieg der österreichischen ÖVP an das Führungstableau in Wien?



Anke Plättner diskutiert mit:



Tilo Jung, Journalist, "Jung & Naiv - Politik für Desinteressierte" Prof. Kathrin Stainer-Hämmerle, Politikwissenschaftlerin, Fachhochschule Kärnten Prof. Andreas Rödder, Historiker, Universität Mainz



