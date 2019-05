Nordkorea hat die Kritik von US-Sicherheitsberater John Bolton an seinen jüngsten Raketentests im April mit scharfen Worten zurückgewiesen. Das Außenministerium in Pjöngjang nannte am Montag Boltons Vorwurf ignorant, wonach Nordkorea mit den Tests gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen habe. Das Land fühle sich ohnehin nicht an die Resolutionen gebunden, wurde ein Sprecher von den Staatsmedien zitiert.

Bolton bezog sich auf die Beschlüsse des Sicherheitsrats, die Nordkorea - das mehrfach Atombomben getestet hat - Starts von ballistischen Raketen verbieten. Solche Raketen sind in aller Regel Boden-Boden-Raketen, die einen konventionellen, chemischen, biologischen oder atomaren Sprengkopf transportieren können.

Nordkoreas Außenministerium nannte Bolton einen "strukturell defekten Kerl". Der als Hardliner bekannte Bolton ist regelmäßig Ziel der Kritik der international isolierten Regierung in Pjöngjang.

Am 9. April hatte Nordkorea Raketen abgefeuert, nach Angaben des südkoreanischen Militärs zwei Kurzstreckenraketen. Wenige Tage zuvor hatte das Land eigenen Angaben zufolge bereits Mehrfachraketenwerfer und Lenkwaffen getestet.

Die Kritik an Bolton fiel mit dem Besuch von US-Präsident Donald Trump in Japan zusammen, wo dieser seinem eigenen Sicherheitsberater Bolton mit Blick auf die nordkoreanischen Raketentests widersprach. Seine Leute glaubten, es könnte ein Verstoß vorliegen, doch er sehe es anders, sagte Trump. Der US-Präsident hatte sich seit seinem gescheiterten Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un im Februar in Vietnam wiederholt zuversichtlich geäußert, mit Pjöngjang ein Abkommen über den vollständigen Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms erzielen zu können./dg/DP/he

