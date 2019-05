Zweimal bemühten sich die Käufer in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres die Barrick Gold-Aktie über das Kursniveau von 14,20 US-Dollar ansteigen zu lassen. Weil in beiden Fällen die Kraft nicht ausreichte, drang die Aktie am 23. Oktober und am 13. Dezember nur bis 14,10 bzw. 14,17 US-Dollar vor. Anschließend bestimmten fallende Kurse das Bild. Sie führten die Aktie bis zum 22. Januar auf das Niveau von 11,52 US-Dollar zurück.

Die hier gestartete Rallye ließ den Kurs bis zum 27. März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...