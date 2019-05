Bonn (ots) -



Diese Woche dominiert noch einmal kühles und wechselhaftes Wetter, an den Alpen drohen erneut ergiebige Regenfälle. Ab dem Wochenende stellt sich das Wetter grundlegend um: Der Sommer kommt!



Der Mai verabschiedet sich mit einer meist unter 20 Grad kühlen und teils nassen Woche. "Bis einschließlich Mittwoch regnet es im Südosten aus dichten Wolken, im Stau der Alpen können bis zu 100 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen.", weiß Matthias Habel, Meteorologe bei WetterOnline. Vor allem an kleineren Flüssen und Bächen besteht Hochwassergefahr. In den anderen Landesteilen wechseln sich Sonne und Wolken ab, der Mittwoch wird bei Zwischenhocheinfluss für viele der freundlichste Tag der Woche.



Am Wochenende stellt sich die Wetterlage voraussichtlich grundlegend um. "Pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni dreht die Strömung auf Südwest.", kündigt Habel an. "Somit gelangt deutlich wärmere Luft nach Mitteleuropa und bringt verbreitet Höchstwerte um 25 Grad." Am Rhein sind sogar Temperaturen um 30 Grad möglich. Dabei lässt sich häufig die Sonne blicken, allerdings könnten sich auch erste Wärmegewitter entwickeln.



