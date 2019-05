(shareribs.com) Berlin / Ottawa 27.05.2019 - Viele Konsumenten sehen erheblichen medizinischen Nutzen durch den Konsum von Cannabis. Die Wissenschaft hat dafür bislang wenige Belege. Studien in Deutschland und Kanada sollen nun Licht ins Dunkel bringen. In der vergangenen Woche haben die kanadischen Institute für Gesundheitsforschung angekündigt, dass man rund 24,5 Mio. CAD in die Cannabisforschung ...

