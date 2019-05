Hornbach sieht sich wegen eines Werbespots mit Diskriminierungsvorwürfen konfrontiert. Der Chef der Gruppe zeigt sich vom Shitstorm überrascht.

Der Chef der Hornbach-Gruppe hat einen von Kritikern als diskriminierend eingestuften Werbespot verteidigt. "Wir wollten darin Klischees auf den Kopf stellen und waren von dem Shitstorm überrascht", sagte der Vorstandsvorsitzende Albrecht Hornbach am Montag bei der Bilanzpressekonferenz des Baumarkt-Konzerns in Frankfurt. Das Unternehmen wolle niemanden angreifen oder beschämen. "In bestimmten Kreisen ist ...

