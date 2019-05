Eine Gesellschaft mit einem echten Nobelpreisträger, eine Kooperation zwischen zwei Finanzdienstleistern, eine millionenschwere Beteiligung einer Investmentgröße - diese und weitere News im Kurzportrait.Pimco mit Nobelpreisträger an BordDie zur Allianz gehörige Investmentgesellschaft Pimco hat Dr. Richard Thaler zum Senior Advisor Retirement and Behavioral Economis ernannt. Der an der University of Chicago Booth School tätige Thaler wurde 2017 mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geehrt. Er soll Pimco dabei unterstützen, ein besseres Verständnis des menschlichen Verhaltens in Bezug auf Entscheidungsfindungen zu entwickeln. Dazu zählt auch die Entscheidungsfindung von Einzelpersonen bezüglich ihrer Altersvorsorge und ihrer Ausgaben im Ruhestand. Pimco möchte diese Einblicke nutzen, um Anlagelösungen zu kreieren, die einer Vielzahl von Kundenbedürfnissen besser gerecht werden - sowohl beim Vermögensaufbau im Rahmen der Altersvorsorge als auch bei der Auszahlung dieser Vorsorgevermögen unter Berücksichtigung aller Unsicherheitsfaktoren. Durch die Zusammenarbeit sollen externe Perspektiven einbezogen werden, um die Expertise des Unternehmens zu erweitern und Anlageergebnisse für die Kunden weiter zu optimieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...