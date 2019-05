Anfang 2018 drang die Aktie der Tencent Holdings AG fast bis an die Marke von 50,00 Euro vor. Nachdem die Käufer hier in insgesamt drei Anläufen gescheitert waren, fiel der Wert bis zum 29. Oktober auf 27,39 Euro zurück. Von hier aus startete ein neuer Aufwärtstrend. In einer dynamischen Bewegung stieg die Aktie im Dezember über die Marke 36,00 Euro an, fiel zum Ende des Jahres kurzzeitig zurück und setzte auch im neuen Jahr ihren Anstieg fort, sodass am 24. April bei 45,70 Euro das aktuelle ...

