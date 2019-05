Der DAX hat mit Kursrückgängen zu kämpfen. Das liegt vor allem daran, dass in politisch unsicheren Zeiten mit Brexit und Handelskrieg "die Angst zurückgekehrt ist." Bitcoin springt auf ein neues Hoch von 8.806 US-Dollar und hat damit die Halving-Wiederstände durchbrochen. In welche Richtung entwickelt sich der Bitcoin-Trend? Christian Henke: "Wenn wir uns die Höhe der Handelsspanne anschauen, könnte Bitcoin in der Tat auf über 10.000 US-Dollar Steigen." Gold glänzt derzeit nicht bei Anlegern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...