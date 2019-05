Leipzig (ots) -



Karola Wille würdigt den Erfolg des inzwischen größten deutschen Kinder-Medien-Festivals und freut sich über die starke Präsenz der Initiative "Der besondere Kinderfilm" beim Hauptwettbewerb. Der "Goldene Spatz" lädt vom 2. bis 7. Juni 2019 mit einem besonderen Jubiläumsprogramm nach Gera und Erfurt.



"Der 'Goldene Spatz' hat sich erfolgreich zum wichtigsten Treffpunkt für Kindermedien in ganz Deutschland entwickelt. Die Deutsche Kindermedienstiftung bietet damit hochwertigen Angeboten für Kinder ein unverzichtbares Forum", so MDR-Intendantin Karola Wille. Zugleich sei sie stolz darauf, dass mit "Invisible Sue" ein unter MDR-Federführung produzierter "besonderer Kinderfilm" das Jubiläumsjahrprogramm am 2. Juni in Gera eröffne. Darüber hinaus werde mit "Unheimlich perfekte Freunde" ein zweiter Film dieser Initiative im Wettbewerb um einen "Goldenen Spatz" zu sehen sein. "Dies ist ein schöner Beleg für die lebendige schöpferische Produktivität, die aus unserer Initiative erwächst", freut sich Karola Wille.



Die MDR-Intendantin hatte 2013 die gemeinsam von Filmwirtschaft, Politik und öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern getragene Initiative "Der besondere Kinderfilm" mit ins Leben gerufen. Ziel ist es, realitätsnahe Filme zu fördern, die nicht auf bekannten literarischen Vorlagen beruhen, sondern auf neu geschaffenen Stoffen.



Der "Goldene Spatz", 1979 als nationales Festival für Kinderfilme der DDR ins Leben gerufen, ist heute das größte deutsche Kindermedienfestival für Fachleute wie für Publikum. Mit der Deutschen Kindermedienstiftung, zu deren Gründungsstiftern der MDR neben der Stadt Gera, ZDF und RTL zählt, wurde dem Festival nach der Wiedervereinigung 1993 eine neue solide Grundlage und eine langfristige Perspektive gegeben. In den folgenden Jahren sind die Thüringer Landesmedienanstalt, die Mitteldeutsche Medienförderung sowie die Landeshauptstadt Erfurt als Stifter hinzugekommen.



Seit 1995 vergibt der MDR-Rundfunkrat auf dem Festival den Kindermedienpreis für das beste Drehbuch. Mit der Auszeichnung werden Autoren gewürdigt, deren Filme oder Fernsehbeiträge sich in besonderer Weise den Problemen von Kindern und Jugendlichen widmen und eine humanistische Einstellung fördern. Der mit 4.000 Euro dotierte Preis wird durch Spenden der MDR-Gremien-Mitglieder finanziert.



