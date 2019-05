Stein (ots) -



Das weltgrößte Festival für Pop-Kultur und Entertainment, die CCXP São Paulo, kommt nach Deutschland - und Faber-Castell feiert mit:



Vom 27. bis 30. Juni 2019 hat die CCXP COLOGNE - Comic Con Experience große Europa-Premiere in Köln. Ein spektakuläres Programm erwartet die Besucher: Mehr als 200 Künstler aus dem Bereich Comic, zahlreiche Hollywood-Stars der Film- und Musikbranche sowie Cosplayer, Walking Acts uvm. verwandeln das Messegelände in einen Hotspot für alle Film-, Comic- und Superhelden-Fans.



Als einziger Schreibgerätehersteller ist Faber-Castell auf der Messe vertreten und präsentiert auf einer spannenden Eventfläche ein kreatives, interaktives Markenerlebnis mit zahlreichen Überraschungen. Dazu gehört auch der Launch eines neuen Comic-Sortiments für die kreative Zielgruppe der jungen Comiczeichner.



Faber-Castell ist eines der weltweit führenden Unternehmen für hochwertige Produkte zum Schreiben, Zeichnen und kreativen Gestalten sowie dekorativer Kosmetikprodukte. Mit über zwei Milliarden Blei- und Farbstiften pro Jahr und rund 8.000 Mitarbeitern ist Faber-Castell der bedeutendste Hersteller von holzgefassten Stiften weltweit. Heute ist das Unternehmen in über 120 Ländern vertreten und verfügt über eigene Produktionsstätten in neun sowie Vertriebsgesellschaften in 23 Ländern weltweit. Das 1761 gegründete Industrieunternehmen Faber-Castell ist eines der ältesten der Welt und in seit neun Generationen im Besitz derselben Familie. Seine führende Position auf dem internationalen Markt verdankt das Unternehmen der traditionellen Selbstverpflichtung zu höchster Qualität und der großen Zahl von Produktinnovationen.



