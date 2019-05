NEL ASA Aktie: Das wird immer besser

NEL ASA hat neue Rekordkurse an den Finanzmärkten eingefahren. Die Aktie konnte sich nun auf 90 Cent nach oben schieben und dürfte demnach jetzt noch ein höheres Potenzial entwickeln. Im Einzelnen: Der Wert legte binnen der abgelaufenen Woche immerhin um fast 5 % zu und hat damit in den zurückliegenden Wochen und Monaten stets gewonnen. In zwei Wochen ging es gleichfalls um annähernd 5 % nach oben. In einem Monat gewann die Aktie gut 40 % und seit Jahresanfang ...

