Mit eigenen Fahrschulen, Fahrerbetreuern und einer Botschafterin für weibliche Brummi-Fahrerinnen gehen die deutschen Speditionen und Fuhrunternehmen auf Nachwuchsfang.

Frauen als Lkw-Fahrerinnen sind für die Programm-Strategen des Privatsenders Kabel eins offenbar ein lukratives Geschäft. Noch in diesem Jahr will der Sender eine neue Staffel seiner Doku-Serie "Trucker Babes" auf den Bildschirm bringen. Mit Einschaltquoten von im Schnitt 1,22 Millionen, was einem Marktanteil von 3,6 Prozent entspricht, ist "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" laut Senderangaben die beste Kabel-eins-Eigenproduktion seit mehr als sechs Jahren.

Die Doku über taffe Frauen hinter dem Steuer von dicken Brummis hat mit der Realität allerdings wenig zu tun. Sie sind noch immer Exotinnen in ihrem Job. Nur 1,7 Prozent der rund 560.000 Kraftfahrer sind weiblich. Das muss sich ändern, dachte auch der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung, kurz BGL. Und so suchte der Lobbyverband eine Botschafterin für Berufskraftfahrerinnen - und fand sie in Christina Scheib.

Die 33-Jährige ist bekannt aus der DMAX-Sendung "Asphalt Cowboys". Als "Trucker-Königin vom Tegernsee" hat die Bild-Zeitung Scheib tituliert. "In Christina Scheib haben wir die ideale Botschafterin gefunden", sagt BGL-Vorstandssprecher Dirk Engelhardt. Sie sei passionierte Lkw-Fahrerin und kenne aus ihrer Berufspraxis Beispiele, wo Verbesserungen nötig seien - angefangen bei sanitären Einrichtungen für Frauen bis hin zu den beschriebenen neuen Arbeitszeitmodellen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Sie fahre seit knapp acht Jahren und habe damals als Pannenhelferin im Auftrag des ADAC verunfallte und defekte Pkw abgeschleppt, sagte Scheib in einem Gespräch mit einem Fachmagazin. "Irgendwie hat mir das nicht gereicht, ich wollte die großen Lkw fahren. So machte ich auf eigene Kosten meinen Lkw-Führerschein", erzählt Scheib. Anfangs sei es als Frau und als Führerscheinneuling schwer gewesen in diesen Job Fuß zu fassen. "Aber dann hat mir ein Fuhrunternehmen eine Chance gegeben, in dem ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...