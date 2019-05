Fonterelli GmbH & Co KGaA: Fonterelli mit neuem Geschäftsbereich, Zwangswandlung der Anleihe 2019/22 und weitere Kapitalmaßnahme bis zu 10% geplant DGAP-Ad-hoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kapitalmaßnahme Fonterelli GmbH & Co KGaA: Fonterelli mit neuem Geschäftsbereich, Zwangswandlung der Anleihe 2019/22 und weitere Kapitalmaßnahme bis zu 10% geplant 27.05.2019 / 22:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Geschäftsführung der Fonterelli GmbH & Co. KGaA hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen. Fonterelli hat sich verschiedene Kunstgrafiken zeitgenössischer Top-Künstler zu attraktiven Konditionen gesichert und sieht dies als Ausgangsbasis für einen erfolgreichen Weiterverkauf. Im Fokus des neuen Geschäftsbereichs Kunsthandels stehen international bekannte Künstler und deren graphische Editionen. Zudem wurde auf der heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen, gemäß § 4 Abs. 6 der Anleihebedingungen der Wandelanleihe von 2019/2022 eine Zwangswandlung aller ausstehenden Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe vorzunehmen. Damit erhöht sich das Aktienkapital auf 436.431,00 Euro. Eine entsprechende Bekanntmachung im Bundesanzeiger wird in Kürze veröffentlicht. Die Depotbanken der Aktionäre werden die Umbuchung in Aktien Zug um Zug gegen Ausbuchung der Teilschuldverschreibung vornehmen. Die Geschäftsführung beabsichtigt nach erfolgter Wandlung und Auslieferung der Aktien, eine weitere Kapitalmaßnahme um bis zu 43.643 Aktien mit Bezugsrechtsausschluss durchzuführen. Die neuen Aktien sollen in einer Bankbreite zwischen 2,20 Euro und 2,40 Euro platziert werden. Eine entsprechende Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats ist in Kürze zu erwarten. Die Mittelzufuhr ist für den Aufbau des neuen Geschäftsbereichs vorgesehen. Kontakt: Dr. Andreas Beyer Geschäftsführer Fonterelli GmbH & Co. KGaA Waldhornstr. 6 80997 München Mehr Informationen unter www.fonterelli.de 27.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fonterelli GmbH & Co KGaA Waldhornstr. 6 80997 München Deutschland Telefon: 0 89 81 00 91 19 Fax: 0 89 81 00 91 37 E-Mail: info@fonterelli.de Internet: www.fonterelli.de ISIN: DE000A1TNUU5 WKN: A1TNUU Börsen: Freiverkehr in Berlin EQS News ID: 816355 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 816355 27.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A1TNUU5 AXC0263 2019-05-27/22:07