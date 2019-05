Der Streit um die Wehrpflicht für ultraorthodoxe Männer macht Netanjahu die Regierungsbildung schwer. Am Mittwoch könnte der Weg für Neuwahlen freigemacht werden.

Das israelische Parlament hat einen Gesetzentwurf zur Selbstauflösung vorläufig angenommen. Sollte er am Mittwoch endgültig verabschiedet werden, würde es in Israel eine Neuwahl geben müssen. Dabei war erst im April gewählt worden.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schien auf klarem Kurs zu seiner vierten Amtszeit in Folge, allerdings braucht er dafür Koalitionspartner. Ein Streit über die Einführung der Wehrpflicht auch für ultraorthodoxe Männer könnte ihm nun den Weg zu einer Parlamentsmehrheit zu verbauen.

Netanjahu wandte sich am Abend in einer Ansprache an die Nation. Er rief sein potenziellen Partner, die säkular-nationalistische Partei Israel Beitenu seines ehemaligen Verteidigungsministers Avigdor Lieberman auf der einen und ultrareligiöse jüdische Partien auf der anderen Seite auf, "das Wohl der Nation über jedes andere Interesse" zu stellen. Was Israel nicht brauche, sei eine weitere "teure, verschwenderische" Wahl. Er machte Lieberman ...

