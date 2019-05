Freiburg (ots) - Was die CDU weit stärker (als das Ergebnis in der Europawahl) schmerzen muss, sind die Niederlagen auf kommunaler Ebene. Vor allem sie zeigen, dass ihr die Basis wegbricht, weil sich das Land zunehmend aus seinem früheren, alles durchdringenden Konservativismus löst - oder ihn bei anderen politischen Gruppierungen, voran den Grünen, besser aufgehoben sieht. (...) Strobl, ohnehin kein starker Vorsitzender, hat es nie geschafft, die Partei zu wappnen für diese Herausforderung. http://mehr.bz/khs123s



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de