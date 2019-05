Die Kartoffel des Jahres 2019 heißt "Quarta". Die Auszeichnung wird vom "Arbeitskreis Kartoffel des Jahres" vergeben. Die Proklamation der "Kartoffel des Jahres 2019" fand am 20.5. auf dem Eschenhof in Springe statt. An der Veranstaltung auf dem Biohof der Familie Bartels nahmen ca. 100 Gäste teil. Betriebsleiter Friedrich Bartels baut etwa 3 ha...

Den vollständigen Artikel lesen ...