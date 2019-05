Kein Autobauer setzt so konsequent auf den Antrieb Brennstoffzelle wie Toyota. Doch der Erfolg ist mäßig. Die Japaner hoffen jetzt auf China - und auf Audi.

In der Motomachi-Autofabrik nahe Nagoya produziert Toyota die Mobilität von morgen. Der Name der Limousine: Mirai, zu deutsch: Zukunft. Das Auto mit Brennstoffzellenantrieb ist der Hoffnungsträger von Toyota. Arbeiter schieben Teile auf Rollen zu den Stationen für Verkleidung, Karosserie und Endmontage. Jeder der 16 Kollegen macht hier alles: Kabelbaum verlegen, Antriebsstrang zusammensetzen, Windschutzscheibe aufkleben. "Wir stellen hier Autos so her wie unsere allerersten Modelle vor 80 Jahren", sagte Konzernchef Akio Toyoda beim Start der Produktion vor vier Jahren. Bis heute hat sich daran wenig geändert.

Nur 13 Mirais verlassen die Werkshalle am Tag, rund 3000 Autos im Jahr, sprich: 0,03 Prozent der Toyota-Weltproduktion. Das Zukunftsauto Mirai ist ein Winzling im Konzernreich - und ein "erster Schritt hin zu einer Wasserstoffgesellschaft", so Toyoda.

In der durchindustrialisierten Autowelt wirkt der Mirai wie ein Fremdkörper. Ein durchschlagender Erfolg des Wasserstoffautos blieb bislang aus. Doch dieses Jahr könnte sich einiges ändern. Toyota produziert den Mirai bald in Großserie. Andere folgen: Zulieferer wie Bosch pumpen Milliarden in die Entwicklung der Brennstoffzelle. Und China will beim Thema nun zum Innovationsführer aufsteigen - und könnte der Technik zum Durchbruch verhelfen.

Nach wie vor ist die Leistungsfähigkeit der Brennstoffzelle, die aus der chemischen Reaktion von Wasserstoff (H2) mit Sauerstoff (O2) elektrische Energie produziert und Autos antreibt, umstritten. Zwar emittieren Autos dann nur noch sauberes Wasser (H2O), aber die Gewinnung von Wasserstoff frisst zuvor viel Energie, der Antrieb ist teuer. Tesla-Gründer Elon Musk frotzelte 2015, die "fuel cell" sei eine "fool's cell" (Idiotenzelle). VW und General Motors setzen deshalb auf Lithium-Ionen-Batterien. VW-Chef Herbert Diess forderte gar ein Ende der Debatte um die Technologiefrage für das E-Auto. Die Batterie sei für Kompaktautos leistungsfähiger und preiswerter.

Hoffen auf Olympischen Spiele

Doch Japan hält an der Brennstoffzelle fest - auch, weil sie dort einen gesellschaftlichen Beitrag leistet. 150.000 Privathäuser erzeugen Strom und Heißwasser mit Wasserstoff aus Erdgas. Den Vorwurf der Umweltfrevelei, weil H2 oft mit dreckiger Kohlekraft produziert werde, will Toyota entkräften, indem es CO2-neutrale Produktionsverfahren für Wasserstoff testet, bei denen erneuerbare Energien eingesetzt werden. Die olympische Flamme in Tokio 2020 soll mit Wasserstoff brennen.

"Das Wasserstoffauto ist ein Wendepunkt in der Automobilgeschichte", beharrt Toyota-Chef Toyoda in den Mirai-Werbespots. Das Angebot an Pkws stützt die These kaum: Als einziger deutscher ...

