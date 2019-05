Warum die Japaner an das Wasserstoffauto für private Nutzer glauben und dabei auf Schützenhilfe durch die deutsche Konkurrenz setzen, erläutert Taiyo Kawai, Chef für das Wasserstoffauto von Toyota.

WirtschaftsWoche: Herr Kawai, wie weit ist das Wasserstoffauto von Toyota, der Mirai, zu deutsch Zukunft, noch von einem kommerziellen Erfolg entfernt?Taiyo Kawai: Bisher fahren 8.000 Stück weltweit, davon 2.800 in Japan und 4.700 in Kalifornien, der Rest in Europa. Wir werden die zweite Mirai-Generation im nächsten Jahr auf den Markt bringen - das Design steht noch nicht fest - und die Jahresproduktion im Werk Motomachi bei Nagoya auf 30.000 Stück verzehnfachen. Die neue achtstöckige Fabrik für die notwendigen Brennstoffzellen nahe unsere Stammwerk steht schon, gerade bauen wir die Produktionsanlagen ein.

Aber das wären nur 0,3 Prozent der Weltproduktion der Toyota-Gruppe. Warum geht es mit dem Auto der Zukunft so langsam voran?Unsere größte Herausforderung sind die Kosten. Seit 2008, als die Arbeit am Brennstoffzellenauto begann, haben wir die Gesamtkosten für das Antriebssystem aus Wasserstoffpumpe, den Luftkompressor, Wasserstofftank und Stack (Anmerkung: so heißt die eigentliche Antriebseinheit aus den verbundenen Zellen) immerhin um das 20-fache gesenkt.

Wo sehen Sie weitere Einsparmöglichkeiten?Der effektivste Weg besteht darin, teure Materialien wie Platin im Stack zu verringern und die Energiedichte zu erhöhen. Am meisten wird die Massenproduktion bringen. Bei 300.000 bis 500.000 Stück pro Jahr wäre das Brennstoffzellenauto genauso günstig wie ein heutiges Hybridauto.

Das dauert ja noch. Was halten Sie denn bei der Energiedichte für möglich?Am Anfang haben wir 1,4 Kilowattstunden aus einem Liter Wasserstoff herausgeholt, beim heutigen Mirai sind es 3,1 Kilowattstunden. Der Mirai 2 wird nochmals 30 bis 40 Prozent besser. Das Ziel des japanischen Forschungsförderers NEDO für 2030 liegt bei 9 Kilowattstunden je Liter. Das ist wirklich schwer zu schaffen.Wie wichtig ist die Infrastruktur für den Erfolg von H2-Autos?Wir haben den Mirai zuerst in Japan und Kalifornien eingeführt, dort gibt es viele Tankstellen. Aber eine H2-Tankstelle in Japan bräuchte fast 900 Autos pro Tag für einen wirtschaftlichen Betrieb, derzeit sind es nur wenige am Tag. In Europa reichten schon 500 bis 600. Das liegt daran, dass japanische Autos nur 9.000 Kilometer jährlich fahren, viel weniger in Europa, sodass sie weniger Wasserstoff verbrauchen.

Liegt ...

