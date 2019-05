Die Einheit für Roboter und autonome Systeme (RAS) der 13. Leichten Brigade der Königlichen Niederländischen Streitkräfte erhielt im April zwei von Milrem Robotics entwickelte unbemannte Bodenfahrzeuge, THeMIS, für ihr "Concept Development and Experimentation"-Projekt.

The THeMIS' capabilities were put to the test right after delivery in the tough Scottish landscape during a military exercise. (Photo: Business Wire)