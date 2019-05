Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CDU - Der CDU-Wirtschaftsrat reagiert irritiert auf eine interne Wahlanalyse des Teams um CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. "Die internen Schuldzuweisungen zeigen, dass das Wahlergebnis nicht richtig verstanden wurde: Ein Wohlfühl-Wahlkampf reicht nicht aus, um jüngeren Wählern Lust auf Zukunft zu vermitteln. Zumal diese GroKo für teure Wahlgeschenke auf Kosten der jungen Generation steht", sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger. (Funke Mediengruppe)

SPD - Nach dem Wahldebakel warnt Juso-Chef Kevin Kühnert die SPD, sich nur mit Personalfragen zu beschäftigen. "Wer aus diesem Ergebnis wieder nur Personaldiskussionen zieht, hat nicht verstanden, was gestern passiert ist", sagte Kühnert. "Die SPD droht den Anschluss an riesige Wählermilieus zu verlieren, politisch und kulturell. Nicht nur bei Jugendlichen! Das kitten wir nicht mit einer Personalentscheidung." Die drängendste Frage für die SPD sei: "Was für eine Partei wollen wir in Zukunft eigentlich sein?" (Spiegel)

WEBER - Im Ringen um die Nachfolge des EU-Kommissionschefs Jean-Claude Juncker rät der Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit seiner Partei von einer Unterstützung des EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) ab. "Ich würde es für skandalös halten, wenn die Grünen Weber unterstützen", sagte Cohn-Bendit mit Blick auf die anstehenden Beratungen im EU-Parlament. "Weber steht für die abwartende Haltung der Bundesregierung gegenüber den europäischen Reformplänen Macrons", sagte der Vertraute des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Begründung. (Tagesspiegel)

VESTAGER - EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager macht dem Kandidaten der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, das Amt des Kommissionspräsidenten streitig. "Es kann doch nicht sein, dass nur die größte Partei Zugriff auf das Amt hat, zumal die EVP die Wahlen verloren hat", sagte die liberale Politikerin. Ihre Parteienfamilie werde nun mit den Sozialdemokraten und den Grünen über eine mögliche Zusammenarbeit sprechen. Vestager hatte am Sonntag erklärt, selbst Kommissionspräsidentin werden zu wollen. (Handelsblatt S. 5)

DESTATIS - Das Statistische Bundesamt (Destatis) will seine Konjunkturdaten - darunter die für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) - künftig deutlich schneller veröffentlichen. "Unsere Daten müssen dann, wenn der Entscheidungsträger sie braucht, mit hoher Qualität zur Verfügung stehen", sagte Destatis-Präsident Georg Thiel der Frankfurter Rundschau. Das bedeute, dass man versuche, die Erhebung und Verarbeitung der Daten zu beschleunigen. (Frankfurter Rundschau)

BDI - Die Wirtschaft warnt vor Aktionismus im Klimaschutz. "Die Bundesregierung muss jetzt an tragfähigen Lösungen arbeiten, und zwar nicht ohne Folgenabschätzung, etwa bei der CO2-Bepreisung", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf. "Die Materie ist hochkomplex, da müssen alle an einem Strang ziehen. Bislang kann ich wenig Teamwork innerhalb der Regierung erkennen", sagte er. Gut gemachter Klimaschutz mit realistischen Zielen berge für viele Branchen große Chancen, für manche dagegen Risiken. (Handelsblatt S. 8)

ITALIEN - Führende deutsche Ökonomen warnen nach der Europawahl davor, dass die Zusammenarbeit auch wegen Italien und der Rechtspopulisten komplizierter werde. Vor allem beim Euro, bei internationalen Handelsabkommen sowie der Haushalts- und Steuerpolitik erwarten die Wirtschaftsforscher größere Probleme als bisher, Mehrheiten zu erreichen. Das ergibt eine Umfrage der Süddeutschen Zeitung. "Ungemütlich" könnte es in der Eurozone wieder werden, sagt Lars Feld. Der Wirtschaftsweise der Bundesregierung hält es für möglich, dass Salvini mit seiner erstarkten Lega Neuwahlen in Italien erzwingen könnte, um tatsächlich Ministerpräsident zu werden. Sollte es zu Neuwahlen und zu weiteren Zinsaufschlägen kommen, "werden die Sorgen um die Tragfähigkeit der italienischen Schulden steigen". Bewusst spricht Feld nur davon, dass es so kommen könnte. Denn auch das muss vermieden werden: dass jetzt die große Krise herbeigeredet wird. Clemens Fuest, Chef des Münchner Ifo-Instituts, fordert, Rom nicht weiter auszugrenzen. (SZ S. 17)

NORD STREAM 2 - Lieferanten von Nord Stream 2 drohen herbe US-Sanktionen. Die USA ziehen im Kampf gegen die 10 Milliarden Euro teure Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 alle Register. Lieferanten des Projekts sollen mit Sanktionen belegt werden. (Börsen-Zeitung S. 9)

