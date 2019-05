The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0112933756 BASEL-STADT,KT. 10-19 BD00 BON CHF N

CA NS0H XFRA DE0001590917 NIEDERS.SCH.A.12/19 A111 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QM8 LB.HESS.THR.CARRARA05V/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1GT2 NORDLB IS.S.1578 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB3214 LDSBK.SAAR OPF A321 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE0001254712 COBA DRE.FIN.99/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2GA0 NORDLB PF.S.317 VAR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0839316048 GOLDM.S.INTL 13/19 FLRMTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US912828SX98 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828WL05 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA RD6C XFRA XS0935803386 RED ELECTR. F. 13/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1394990003 SUNSHINE LIFE INS 16/26 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1422839727 CBBL CY 1 16/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1432395785 EIRCOM FINANCE 16/22 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA US912828XS49 US TREASURY 2019 BD03 BON USD N

CA OX4A XFRA BMG1154H1079 BELMOND LTD CL.A DL-,01 EQ00 EQU EUR N