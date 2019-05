Der Euro ist mit einem leichten Tief in den Dienstag gestartet. Im Laufe des Tages können Konjunkturdaten aus der EU und der US-Wirtschaft für Impulse sorgen.

Der Kurs des Euro ist am Dienstag etwas gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1181 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. ...

