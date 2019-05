Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea Group von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im wichtigen Geschäft mit Anlagen zur Milchverarbeitung zeichne sich nach einer dreijährigen Abschwächung nun wieder eine Erholung ab, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So seien beispielsweise die Preise für Milchpulver seit Jahresbeginn um 18 Prozent gestiegen. Daher kürte der Experte die Gea-Aktie zum neuen "Top-Pick" im Sektor der Hersteller von Kapitalgütern, womit sie die Papiere von Assa Abloy ersetzen./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2019 / 23:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-05-28/08:17

ISIN: DE0006602006