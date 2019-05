Zwischen 10 Mrd. und 100 Mrd. Euro Auftragsvolumen werden für die europäische Nachrüstung rundum genannt. Schwerpunkt Detuschland mit dem größten Nachholbedarf. Rheinmetall hat heute HV und der sehr kreative Chef Herr Pappberger wird wohl Details dazu liefern, wie er den Stand der Gespräche sieht, in der Produktion des Leopard besser eingebunden zu werden. Es geht um einen 50 %-Anteil an der deutsch-französischen Leopardfirma. Verkäufer ist eine deutsche Familie, die sich einst sehr geschickt in die Leopardproduktion einkaufte und vor einigen Jahren die Franzosen als Partner den Deutschen vorzog. Weitere Themen gibt es heute.



