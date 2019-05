Die Analysten der Baader Bank bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel in Höhe von 20,0 Euro für Semperit. Das Jahr 2019 würde für Semperit ein Jahr der Umstrukturierung und Transformation bleiben, so die Analysten. Im Industrie-Segment habe Semperit bereits Fortschritte erzielt, das Medzin-Geschäft zeigte sich weiter schwächer. Das organische Wachstum wird laut Analysten von zentraler Bedeutung sein. Semperit wird die Investitionen auf 40 Mio. Euro begrenzen und bestätigte, dass man sich dem Break Even des FCF 2019 annähern werde.

