Feiertags bedingt war der Primärmarktauftakt in diese Woche mehr als trübe. Es gab keinerlei USD oder EUR Emissionen. Ähnlich entwickelte sich der Sekundärmarkt wo es ebenfalls zu keinen erwähnenswerten Bewegungen kam. Moody's senkte die Senior non preferred Ratings (SNP; Moody's bezeichnet diese als Junior Senior unsecured) von 4 deutschen Banken. So wurde das SNP Rating der Commerzbank , der Dresdner Bank (Commerzbank ist Eigentümer), der Hypothekenbank Frankfurt und der Rheinischen Hypothekenbank von Baa1 auf Baa2 hinabgestuft. Begründet wurde dies mit einer Reduktion der Volumen in dieser Aktivaklasse entgegen der ursprünglichen Annahme der Ratingagentur. Ralley die Holding Company von Casino ...

Den vollständigen Artikel lesen ...