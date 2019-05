Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Home24 nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das Geschäft in Lateinamerika treibe das Wachstum des Onlinehändlers an, schrieb Analyst Tushar Jain in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Ziele für das Gesamtjahr seien bestätigt worden./ag/ajx

