Die gute Lage am Arbeitsmarkt und deutliche Rentenerhöhungen halten die Verbraucher noch in Kauflaune. Doch die Konjunkturerwartung sinkt im Mai weiter.

Die Konsumneigung der Bundesbürger bleibt auch im Mai stabil. "Die Stimmung der Verbraucher zeigt sich nur wenig verändert", berichtete die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) am Dienstag in Nürnberg. Während sich die Konjunkturerwartung und die Anschaffungsneigung in dem Monat weiter verschlechterten, schätzten die Befragten ihre eigene Einkommenserwartung sogar noch etwas optimistischer als im Vormonat ein. Für Juni prognostiziert das Marktforschungsunternehmen für das Konsumklima einen Wert von 10,1 Punkten nach revidierten 10,2 Punkten für den Mai.

Die Einkommenserwartungen der Verbraucher zeigten eine überaus große Stabilität auf einem ohnehin schon sehr hohen Niveau, erklärte der GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. Gründe seien die gute Lage am Arbeitsmarkt, die "signifikanten" Rentenerhöhungen im Juli und die im Schnitt über der Inflationsrate liegenden Tarifabschlüsse, betonte der Fachmann. Zum 1. Juli steigen die Renten in Ostdeutschland um 3,91 Prozent, in Westdeutschland um 3,18 Prozent.

Dagegen

