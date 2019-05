FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesanleihen stehen weiterhin hoch im Kurs, die Rendite der zehnjährigen Titel notiert bei minus 0,14 Prozent. Mit 167,69 Prozent notierte der Juni-Kontrakt am Morgen bereits auf einem Kontrakthoch. Mit Blick auf Italien zeigt sich, dass sich der Spread gegenüber den italienischen Anleihen ausweitet. Aussagen von Innenminister Matteo Salvini, dass er keine weiteren Budgeteinschnitte zur Reduzierung des Haushaltsdefizits akzeptiere, werden von Anleihe-Investoren skeptisch gewertet. In Folge stehen die italienischen Anleihen am Morgen leicht unter Druck.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt aktuell um zwei Ticks auf 167,61 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 167,67 Prozent und das -tief bei 167,52 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 37.487 Kontrakte. Der Bobl-Future gewinnt einen Tick auf 133,68 Prozent.

May 28, 2019 02:52 ET (06:52 GMT)

