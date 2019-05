Die Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt in der ersten Wochenhälfte angeschlagen und so notiert der EUR/USD am unteren Ende seiner Range im Bereich der 1,1180. EUR/USD Fokus liegt auf Daten, Risikotrends Der Dollar kann sich aktuell erholen, während die risikoreicheren Anlagen ihre Gewinne der vergangenen Woche abgeben, da die Sorgen ...

