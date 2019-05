Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Importpreise steigen im April schwächer als erwartet

Die Importpreise in Deutschland haben im April schwächer zugelegt als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, erhöhte sich der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent. Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,5 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Plus von 1,4 Prozent registriert. Hier waren 1,6 Prozent erwartet worden.

GfK: Konsumoptimismus lässt auf hohem Niveau etwas nach

Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich etwas abgeschwächt. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Juni einen Rückgang ihres Indikators zum Konsumklima auf 10,1 von revidierten 10,2 Punkten im Vormonat. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten eine Stagnation des Index bei 10,4 Zählern erwartet, die zunächst für Mai berichtet worden waren. Die GfK hatte aber eine Revision der Indikatorwerte vorgenommen, da nach ihren Angaben im Mai ein Wechsel der Erhebungsmethode erfolgte.

Schweizer Wirtschaft im ersten Quartal überraschend kräftig

Die Schweizer Wirtschaft hat im ersten Quartal 2019 kräftig an Dynamik gewonnen und folgte damit dem Muster in anderen europäischen Ländern. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berichtete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Schlussquartal 2018 hatte das BIP-Wachstum 0,3 Prozent betragen. Im Jahresvergleich lag das BIP um 1,7 Prozent höher. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 0,8 Prozent erwartet.

Merkel: Stehen zum Konzept der Spitzenkandidaten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich nach der Wahl zum Europaparlament für eine schnelle Entscheidung für einen neuen EU-Kommissionspräsidenten ausgesprochen. "Die Union und die Sozialdemokraten stehen zu dem Konzept des Spitzenkandidaten", sagte Merkel in Berlin bei einem Treffen mit Costa Ricas Staatschef Carlos Alvarado Quesada. Diese Position werde die Koalition auch in den Europäischen Rat einbringen, der dem EU-Parlament einen Kandidaten für den Posten vorschlagen muss, fügte Merkel hinzu.

Nahles will Wahl zu Fraktionsvorsitz auf nächste Woche vorziehen

Nach der schweren Wahlschlappe der SPD stellt sich Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles ihren innerparteilichen Gegnern: Die Wahl zum Fraktionsvorsitz werde auf kommende Woche vorgezogen, um "Klarheit zu schaffen", sagte Nahles im ZDF. Sie forderte ihre innerparteilichen Kritiker zur Kandidatur auf und kündigte an, selbst erneut für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren.

Nach Lega-Sieg bei Europawahl will Salvini Italiens Politik bestimmen

Nach dem historischen Sieg seiner rechtspopulistischen Lega bei der Europawahl will Innenminister Matteo Salvini die Regierungspolitik in Italien stärker als bisher bestimmen. Er werde weder die Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte noch den Koalitionsvertrag mit der Fünf-Sterne-Bewegung in Frage stellen, erklärte Salvini. Doch wolle er künftig die Prioritäten setzen.

Spaniens Ex-König zieht sich endgültig aus öffentlichem Leben zurück

Fünf Jahre nach seiner Abdankung will sich Spaniens ehemaliger König Juan Carlos vollständig aus dem öffentlichen Leben zurückziehen. "Ich denke, der Augenblick ist gekommen, eine neue Seite in meinem Leben aufzuschlagen und meine Rückzug aus dem öffentlichen Leben zu vollenden", schrieb der 81-Jährige in einem Brief an seinen Sohn, König Felipe VI. Als Termin nannte er den 2. Juni.

Irans Außenminister: US-Präsident Trump provoziert Spannungen

Im Konflikt mit den USA hat der Iran US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, mit seinen Äußerungen Spannungen zu provozieren. Die US-Regierung "verletzt das iranische Volk und verursacht Spannungen in der Region", schrieb der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif im Kurzbotschaftendienst Twitter. Trump hatte erklärt, die USA wollten keinen "Regimewechsel" in Teheran durchsetzen, sie wollten lediglich verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen gelange.

Netanjahu: Vorgezogene Parlamentswahl kann noch abgewendet werden

Die drohende Auflösung des israelischen Parlaments und Neuwahlen können aus Sicht von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu noch abgewendet werden. Es bleibe noch genügend Zeit, um eine "unnötige" vorgezogene Neuwahl des Parlaments zu verhindern, sagte Netanjahu in Jerusalem. Ein erneuter Urnengang würde das Land "ein Vermögen kosten und uns alle für ein weiteres halbes Jahr lähmen".

Zwei Tote und 17 Verletzte bei Messerangriff in Japan

Bei einer Messerattacke in der japanischen Stadt Kawasaki sind zwei Menschen getötet und 17 weitere verletzt worden. Der mutmaßliche Täter soll sich örtlichen Medienberichten zufolge mit einem Messer selbst getötet haben. Unter den Verletzten sind nach Angaben der Feuerwehr auch Kinder. Ein Mädchen starb bei dem Angriff. Das Motiv des Mannes blieb zunächst unklar.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Mai 99 (Apr: 96)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Mai PROGNOSE: 97

Schweiz Apr Handelsbilanz Überschuss 1,9 Mrd CHF

