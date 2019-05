Die Wirecard-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend am Dienstag fort und klettert zum Handelsstart über die 160-Euro-Marke. Die Verluste nach den Bilanz-Vorwürfen der Financial Times sind damit nahezu aufgeholt und das bisherige Jahreshoch bei 170,70 Euro rückt in greifbare Nähe. Für den AKTIONÄR wäre aber auch das nur ein Zwischenziel.

