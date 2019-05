Wenn es um das Thema "Zuverlässige Dividenden" geht, kommen viele direkt mit großen, starken Fachbegriffen. Von Dividendenaristokraten kann man in diesem Sinne häufiger hören. Oder auch von all den Aktien, die seit einigen Jahrzehnten bereits ihre Dividende konstant gehalten haben - und somit auch in eine gewisse adelige Richtung gerückt werden. Nichtsdestoweniger existieren allerdings auch abseits solcher starken Begriffe spannende und künftig möglicherweise ebenso zuverlässige Ausschütter. Werfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...