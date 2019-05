BERLIN (Dow Jones)--Führende Sozialdemokraten haben davor gewarnt, dass mit der vorgezogenen Wahl zum Vorsitz der Bundestagsfraktion die Probleme der SPD aus der Welt geschaffen werden könnten. Zwar sei es richtig, dass SPD-Chefin Andrea Nahles nach den enttäuschenden Europawahlen und Bremer Bürgerschaftswahl sich vorzeitig zur Neuwahl als Fraktionschefin stelle. "Es hat mich allerdings auch ein bisschen überrascht, dass jetzt eine Personaldebatte alles andere überlagert", sagte die SPD-Linke und Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis im Deutschlandfunk. "Ich glaube, wir brauchen eine inhaltliche Debatte."

Davon ausgehend könne man dann eine Personaldebatte führen. Dennoch forderte sie eine Personaldebatte mit "offenem Visier", denn es helfe nicht, die Probleme unter den Teppich zu kehren.

Der niedersächsische Regierungschef Stephan Weil (SPD) versuchte ebenfalls die Diskussion auf die inhaltliche Aufarbeitung der Wahlen zu lenken. "Wir haben keinen Bedarf an einer Personaldebatte. Das lenkt von den wirklich schweren Fragen ab, was uns im Kern als Partei aus- und zukunftsfähig macht. Zunächst einmal muss das Angebot, das Programm stimmen. Es hängt nicht nur an Köpfen", erklärte Weil zur Bild-Zeitung.

Stattdessen forderte er eine Neuausrichtung der Partei. "Wir müssen weg vom Gemischtwarenladen, in dem es irgendwie alles für alle gibt", sagte Weil. "Wir müssen klären, wofür wir als Partei im Kern stehen und womit wir uns den Wählern stellen." Die SPD müsse sich auf weniger Themen konzentrieren. Dazu zählen laut Weil Themen wie Umwelt und Arbeit, Mietenexplosion und Wohnungsbau, der Sozialstaat aber auch Pflege und die medizinische Versorgung.

Nahles hatte am Montagabend angekündigt, dass sie sich in der kommenden Woche in der Fraktion vorzeitig zur Neuwahl stellen wird. "Ich möchte einfach Klarheit schaffen, damit wir auch nicht die ganzen nächsten Monate unterschwellig oder wie auch immer Personaldebatten führen werden", hatte Nahles im ZDF gesagt. Vor den Wahlen am Sonntag hatte es bereits Medienberichte gegeben, dass Kritiker die Ablösung Nahles von der Fraktionsspitze gefordert haben.

