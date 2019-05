Original-Research: Aves One AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Aves One AG Unternehmen: Aves One AG ISIN: DE000A168114 Anlass der Studie: Research Studie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 12,80 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger Der Wachstumskurs wird fortgesetzt. Durch das skalierbare Geschäftsmodell sollten weitere Margenverbesserungen erreicht werden. Die Aves One AG steigerte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 die Umsatzerlöse deutlich und konnte darüber hinaus eine überproportionale Ergebnisverbesserung erreichen. Wir gehen davon aus, dass dieser Trend sich auch zukünftig fortsetzen wird. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 stiegen die Umsatzerlöse um 45,4% auf 77,68 Mio. EUR an (VJ: 53,43 Mio. EUR ). Maßgeblich für dieses Umsatzwachstum waren weitere erworbene Assets under Management (AuM) im Jahr 2017 sowie im Jahr 2018. Insbesondere die NACCO-Transaktion im dritten Quartal 2018 führte zu einem deutlichen Anstieg der AuM. In Summe erhöhte sich so die AuM im Geschäftsjahr 2018 um 83,1% auf 820,93 Mio. EUR (VJ: 448,46 Mio. EUR ). Durch die umfangreiche NACCO-Transaktion zog das Unternehmen zudem die ursprüngliche Planung von 1 Mrd. EUR AuM von 2020 auf 2019 vor. Durch die hohe Kostendisziplin und den Lean-Management-Ansatz konnte eine überproportionale Ergebnisverbesserung erzielt werden. Das EBITDA erhöhte sich um 79,3% auf 52,19 Mio. EUR (VJ: 29,11 Mio. EUR ), was zu einer Margenverbesserung von 54,5% (2017) auf 67,2% (2018) führte. Insbesondere die Materialaufwandsquote konnte durch die noch weitere Steigerung der Auslastung nochmals erhöht werden. Insgesamt konnte so ein Nettoergebnis, bereinigt um nicht-cashwirksame FX-Effekte, in Höhe von 3,66 Mio. EUR erzielt werden (VJ: -13,35 Mio. EUR ). Die Guidance für das Geschäftsjahr 2019 geht von Umsatzerlösen in Höhe von mindestens 110 Mio. EUR , einem EBITDA in Höhe von mindestens 80 Mio. EUR und Assets under Management von mindestens 1 Mrd. EUR aus. Wir schätzen diese Guidance als konservativ ein und gehen von 1,03 Mrd. EUR AuM aus und prognostizieren zusätzlich Umsatzerlöse in Höhe von 118,10 Mio. EUR in 2019. Wir gehen davon aus, dass weiterhin ein Fokus auf den Bereich Rail gesetzt wird und dass das Segment Container opportunistisch erweitert wird. Weiterhin sollte insbesondere die NACCO-Transaktion im Geschäftsjahr 2019 das gesamte Jahr Umsatzerlöse beitragen. Im Container-Segment erwarten wir einen leichten Rückgang der Auslastung, welcher jedoch durch steigende Mietpreise überkompensiert werden sollte. Für das Segment Rail gehen wir davon aus, dass das ausbalancierte Portfolio weiter ausgebaut wird. So konnte bereits im Geschäftsjahr 2018 durch den rund 20%igen Anteil an Kesselwaggons ein äußerst konjunkturunabhängiger Bereich aufgebaut werden, wohingegen das Unternehmen z.B. im Intermodalbereich an der höheren Wachstumsdynamik partizipieren kann. Durch die hohe Kostendisziplin und den Lean-Management Ansatz sollte es mit den steigenden Umsatzerlösen zu überproportionalen Ergebnisverbesserungen kommen. Wir erwarten, dass sich das EBITDA um 65,0% auf 86,13 Mio. EUR (VJ: 52,19 Mio. EUR ) steigert, was einer Margenverbesserung von 67,2% (2017) auf 72,9% (2018) entspricht. Unseres Erachtens sollten die durchschnittlichen Finanzierungskosten weiter abnehmen, da das Rail-Segment in der Regel günstigere Konditionen erhält. Somit prognostizieren wir ein Nettoergebnis in Höhe von 10,96 Mio. EUR in 2019, was einer sehr hohen Netto-Marge von 9,3% entspricht. Durch das skalierbare Geschäftsmodell sollten mittelfristig weitere Margenverbesserungen erreicht werden können. Aktuell gehen wir von einer Fortsetzung der hohen Wachstumsdynamik aus und vor dem Hintergrund des höheren Prognoseniveaus haben wir ein Kursziel in Höhe von 12,80 EUR (bisher: 12,10 EUR ) ermittelt, somit vergeben wir das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18183.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 27.05.2019 (16:55 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 28.05.2019 (09:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2019 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2019 03:02 ET (07:02 GMT)