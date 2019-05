Der Dax setzt seinen Erholungskurs nach der Europawahl fort. Die Erleichterung an der Börse, dass die Rechtspopulisten weniger Stimmen gewonnen haben als befürchtet, halte an, sagten Börsianer. Der deutsche Leitindex stieg am Dienstag zur Eröffnung um 0,3 Prozent auf 12.106 Punkte.

