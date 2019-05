Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der weltweit führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, unterstützt kleine und mittlere Händler europaweit bei der digitalen Transformation und stellt dafür eine erweiterte Version seines Online-Shop-Systems SUPR zur Verfügung. Damit kann jeder Händler einen Webshop kostengünstig und ohne Programmier-Know-how erstellen und betreiben. Mit nur wenigen Klicks können Nutzer eine ansprechende Shopping-Umgebung für ihre physischen und digitalen Produkte schaffen. Mit einer Fülle von Designvorlagen und Hunderten von Möglichkeiten für eigene Anpassungen lassen sich selbst komplexe E-Commerce-Angebote mühelos umsetzen.



"Jeder Händler ist auf die Digitalisierung des eigenen Geschäftsmodells und damit die Ermöglichung eines optimalen Kundenerlebnisses angewiesen. Mit der aktuellen Version von SUPR by Wirecard setzen wir neue Maßstäbe für Händler, die einen Unified Commerce anstreben. Unsere einfache, optisch ansprechende und professionelle Lösung nimmt Händlern alle technischen Hürden und ermöglicht somit den Betrieb eines Online-Shops, bei dem der Händler sich voll auf den Verkauf seiner Produkte und Dienstleistungen fokussieren kann. Funktionen und Design sind exakt auf die Bedürfnisse von Händlern zugeschnitten", sagt Philipp Walter, Vice President SUPR by Wirecard.



Mit SUPR by Wirecard werden vor allem Online-Händler angesprochen, die im Social Commerce zu den Top Playern gehören und mit einem Mix aus modernen Vertriebskanälen unterschiedlicher Social-Media-Plattformen und der von der Wirecard dafür ausgelegten Shop-Lösung erfolgreich verkaufen.



Das 2012 gestartete Shop-System mit derzeit rund 60.000 registrierten Händlern wird monatlich um über 800 neue Online-Shops erweitert. Damit wird das von SUPR-Nutzern angebotene Leistungsspektrum täglich größer und vielfältiger - Kunden sind zum Bespiel die Biermarke Schneider Weiße, der marktführende Hersteller von süßem Senf Händlmaier und die Modemarke Lucky Me. Händler, die SUPR nutzen, vermelden Umsatzsteigerungen von bis zu 77 Prozent seit Roll-Out ihres Online-Shops.



Klaus Lorenz, Inhaber des Online-Shops von Händlmaier, dem Weltmarktführe von süßem Senf, der seit 2016 seine Produkte erfolgreich über SUPR vertreibt, sagt: "Als langjähriger Kunde konnten wir die neue Shop-Version bereits in den vergangenen Monaten ausführlich in der Betaversion testen und sind durchweg begeistert. Die verbesserten Funktionen und die neue Administration helfen uns dabei, unseren Online-Shop professioneller zu betreiben. Das bestätigt auch das positive Feedback unserer Kunden."



Hinter SUPR, das 2016 von Wirecard übernommen wurde, steht ein eigenes Entwicklerteam. Das jetzt vorgestellte, umfangreiche Update zeigt seine Vorteile nicht nur mit Blick auf Geschwindigkeit, Sicherheit, Design und Funktionsumfang. Auch die Zahlungsabwicklung ist nun über die Wirecard Plattform noch nahtloser in das Angebot integriert. Dadurch ist eine bequeme und sichere Bezahlung per Kreditkarte, PayPal, SEPA, Vorkasse, SOFORT by Klarna und Rechnungskauf möglich.



Das SUPR-Shop-System lässt sich unverbindlich 30 Tage kostenlos testen. Weitere Informationen unter: https://de.supr.com/



Mehr zu Unified Commerce unter: https://www.youtube.com/watch?v=HySer7UKVEo



