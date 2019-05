Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht schwächer gezeigt. Um 9.00 Uhr stand er bei 1,1183 Dollar, nachdem er am Vorabend gegen 22.00 Uhr mit 1,1193 Dollar gehandelt worden war. Der Referenzkurs vom Vortag lag bei 1,1198 Dollar.Bei den Wahlen zum EU-Parlament sei der befürchtete Rechtsruck ausgeblieben, ...

