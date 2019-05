BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft senkt ihre Wachstumserwartungen für 2019 erneut. "Der Ausblick der hiesigen Betriebe auf die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Monate fällt trüber aus als noch zu Jahresbeginn", berichtete der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) am Dienstag in Berlin. DIHK-Präsident Erik Schweitzer wies auf die "deutlich langsamere Gangart der Weltwirtschaft" hin. "Beim Auslandsgeschäft sind die Erwartungen so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr." Vor diesem Hintergrund traut der DIHK der deutschen Wirtschaft 2019 nur noch ein Wachstum von 0,6 Prozent zu, nach einer Prognose von 0,9 Prozent zu Jahresbeginn. 2018 hatte die größte Volkswirtschaft der Eurozone noch um 1,4 Prozent zulegen können./kf/DP/jha

