Die home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5) hat den Umsatz im 1. Quartal 2019 währungsbereinigt deutlich um 12% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 93 Millionen Euro gesteigert.

Auch unter Berücksichtigung von Fremdwährungseffekten lag der Anstieg bei starken 10% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Sowohl die Zahl aktiver Kunden als auch der eingegangenen Bestellungen hat sich im Vergleich zum 1. Quartal 2018 erhöht. Diese Entwicklung ist insbesondere nach einem sehr starken 1. Quartal 2018 hervorzuheben. Seither wurde die Kundennachfrage in der gesamten Online-Möbelbranche durch ein herausfordernderes Marktumfeld beeinflusst. Die bereinigte EBITDA-Marge lag im 1. Quartal 2019 bei -16% (Vorjahreszeitraum: -6%). Diese Entwicklung ist auf die in der zweiten Jahreshälfte 2018 initiierten Anlaufinvestitionen zurückzuführen, um in den kommenden Quartalen Wachstum und Effizienz zu steigern. Das Geschäft in Brasilien erzielte im 1. Quartal 2019 bereinigt um Fremdwährungseffekte ein starkes Wachstum von 35% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Wie schon im Gesamtjahr 2018 war das Unternehmen in Brasilien auch in den ersten drei Monaten des Jahres profitabel auf Basis der bereinigten EBITDA-Marge.

Wichtige Ziele erreicht

home24 hat in diesem Jahr bereits einige wichtige Ziele erreicht, ...

