Die Bank hat ihr Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Dennoch geht die NordLB weiter von einem Verlust für das Gesamtjahr aus.

Während die NordLB auf den Segen der Europäischen Kommission für ihr geplantes Rettungspaket wartet, hat sie am Dienstag für das erste Quartal einen Gewinnanstieg vorgelegt. Für das Gesamtjahr rechnet das Institut aber immer noch mit einem Verlust.

In den ersten drei Monaten des Jahres erzielt die Bank ein Ergebnis vor Steuern von 65 Millionen Euro, was in etwa auf Vorjahresniveau lag. Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf 54 Millionen Euro und übertraf damit das Ergebnis des Vorjahresquartals von 43 Millionen Euro.

Im Rahmen der Neuaufstellung der Bank soll die Bilanzsumme bis 2024 auf rund 95 Milliarden Euro gesenkt werden. Geplant ist auch, die ...

