flatex Morning-news DAX update: Die umsatzstärksten asiatisch-pazifischen Indizes ...

Die umsatzstärksten asiatisch-pazifischen Indizes schlossen am Dienstag mit Zugewinnen, nur der STI aus Singapur beendete den Handel leicht im negativen Terrain. Die US-Futures drehten kurz nach der Eröffnung an den europäischen Börsenplätzen zum Teil in die Verlustzone ab, gaben sich dennoch recht uneinheitlich. Der Xetra-DAX eröffnete bei 12.100,39 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Montag mit einem Kursplus von 0,50 Prozent bei 12.071,18 Punkten via Xetra aus dem Handel. Der Monat Mai geht nun langsam dem Ende entgegen - Grund genug, um einmal den langfristigen DAX-Chart näher zu begutachten. Ausgehend vom Rekordhoch des 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten bis zum übergeordneten Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei 12.330/12.814/12.887/13.219 und 13.597 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.938/11.547/11.062/10.764 und 10.279 Punkten in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/