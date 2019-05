Frankfurt am Main (ots) -



- Konzernergebnis vor Steuern erreicht 64 Mio. Euro - Neugeschäftsentwicklung über Vorjahr - Risikolage weiterhin entspannt - Verwaltungsaufwand belastet Q1-Ergebnis - Konzernergebnis vor Steuern 2019 unverändert auf Vorjahresniveau erwartet



Im ersten Quartal 2019 hat die Helaba ein IFRS-Konzernergebnis vor Steuern von 64 Mio. Euro erzielt. Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich auf 42 Mio. Euro. Damit liegt das Konzernergebnis sowohl vor Steuern als auch nach Steuern unter den jeweiligen Vorjahreswerten (79 Mio. Euro bzw. 52 Mio. Euro).



"Geschäftlich sind wir gut ins Jahr gestartet. Wir konnten unser Neugeschäft ausbauen und den Zinsüberschuss leicht steigern. Allerdings belasten steigende IT- und Beratungsaufwendungen, die im Zuge von Regulatorik und neuen geschäftsgetriebenen Anforderungen anfallen, sowie die volle Berücksichtigung der Bankenabgabe und der Beiträge zu den Sicherungseinrichtungen für 2019 das Ergebnis", erläutert Herbert Hans Grüntker, Vorsitzender des Vorstands der Helaba. "Mit unserer strategischen Agenda aus Wachstumsinitiativen, Digitalisierung, Unternehmenskultur und Effizienzsteigerung haben wir die Weichen gestellt, um unsere Zukunftsfähigkeit langfristig zu sichern. Insgesamt erwarten wir für 2019 unverändert ein Ergebnis vor Steuern auf Vorjahresniveau", so Grüntker weiter.



