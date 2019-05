Zürich (ots) - Der Umsatz des Bauhauptgewerbes im ersten Quartal

2019 wurde von heterogenen Entwicklungen geprägt. Während der Hochbau

seine Bautätigkeit auf 2.2 Mrd. CHF steigern konnte (+4.7% gegenüber

dem 1. Quartal 2018), ging sie im Tiefbau auf 1.9 Mrd. CHF zurück

(-7.7%). Insgesamt blieb der Umsatz im Bauhauptgewerbe mit -1.3%

relativ stabil. Ansteigende Auftragseingänge, ein hoher Arbeitsvorrat

und die steigende Beschäftigungszahl weisen darauf hin, dass sich der

Umsatz im Gesamtjahr 2019 auf dem hohen Niveau der beiden Vorjahre

halten dürfte. Dies geht aus der neusten Quartalsstatistik des

Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV) sowie aus dem gemeinsamen

Bauindex der Credit Suisse und des SBV hervor.



Hochbau überraschend stark



Der Wohnungsbau ist stärker als erwartet ins 2019 gestartet. Der

Umsatz ging in diesem Segment auf hohem Niveau lediglich um 0.5%

zurück. Aufs Jahr 2019 prognostiziert, wird die Anzahl der

neugebauten Wohnungen nur leicht unter dem Niveau des Vorjahres

liegen. Besonders kräftig mit 13% bzw. 12% sind der Wirtschaftsbau

und der öffentliche Hochbau gewachsen. Der gestiegene Arbeitsvorrat

im Hochbau stimmt auch für das zweite Quartal optimistisch.



Tiefbau mit Knick



Die Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahresquartal sowohl im

privaten Tiefbau (-14%) als auch im öffentlichen Tiefbau (-5%)

zurückgegangen. Da der öffentliche Tiefbau wesentlich grösser ist als

der private, liegt der Rückgang in beiden Segmenten jeweils bei 75

bis 80 Mio. CHF. Mittelfristig sind die Aussichten jedoch positiv.

Die Auftragseingänge sind um fast 30% angestiegen. Auch die

Arbeitsvorräte konnten um über 10% aufgestockt werden. Hinsichtlich

des zweiten Quartals planen die Tiefbauunternehmen Bauvorhaben in

Höhe von 2.4 Mrd. CHF (+4.5%).



Bauprojekte schneller umsetzen



Der grosse Arbeitsvorrat ist erfreulich und spiegelt sich auch in

der Zunahme des beschäftigten Personals von 5.6% auf über 74.000

Vollzeitbeschäftigte. Aber genauso wichtig ist es, die Aufträge

abzuarbeiten. Eigentlich wurden im Tiefbau bereits im ersten Quartal

2019 Umsatzsteigerungen erwartet.



Es gilt, mögliche Engpässe zu beseitigen, welche die Realisierung

von Bauprojekten verzögern. Ressourcenengpässe in der Planung und

Projektierung wie auch unnötige Verzögerungen beispielsweise durch

Einsprachen müssen vermieden werden.



Bauindex stimmt positiv für Gesamtbaujahr



Ab heute publizieren wir jeweils gleichentags mit der

Quartalserhebung auch den Bauindex, welchen der SBV zusammen mit der

Credit Suisse herausgibt. Während bei der Quartalserhebung das

abgelaufene Vierteljahr im Fokus steht, geht der Bauindex auf das

aktuelle Quartal und die nahe Zukunft ein. Er stimmt uns positiv für

das Gesamtjahr 2019, so dass der jährliche Umsatz auch weiterhin bei

über 20 Mrd. CHF liegen dürfte.



