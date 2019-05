Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Renault auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Analyst Gaetan Toulemonde sieht eine mögliche Fusion mit Fiat Chrysler zunächst skeptisch. Für Fiat Chrysler sehe dies womöglich ganz gut aus. Er frage sich aber, was Fiat Chrysler für Renault bringen könne, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2019 / 04:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-05-28/10:41

ISIN: FR0000131906